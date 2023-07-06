Кримінал

Кількість постраждалих у Львові внаслідок ворожого удару збільшилася до 40 осіб

6 Липня 2023 15:01
24
читать на русском →
ракетний удар, Львів

Внаслідок обстрілу Львова російськими загарбниками вночі постраждали 40 осіб.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Кількість постраждалих на місці ворожого удару збільшилася до 40 осіб. Загинуло 4 особи, врятовано 7 осіб, евакуйовано 64 особи”, – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, роботи тривають. Вивезено 130 м. куб. уламків будівельних конструкцій.

“Розгорнуто 6 наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги. Психологами ДСНС надано допомогу 178 особам”, – додали у міністерстві.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Липня 2023 15:54
24

Україна повернула з російського полону 45 військових та 2 цивільних
6 Липня 2023 16:30
9

Фінляндія схвалила 17-й пакет військової допомоги Україні
6 Липня 2023 15:36
22

Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу у Львові збільшилась до п’яти
6 Липня 2023 14:51
94

Окупанти знищили прямим влучанням вокзал на Харківщині
6 Липня 2023 14:41
35

Блогеру Шарію повідомлено про підозру у держзраді
Останні новини
усі новини

Думки

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
усі думки