Кримінал

Кількість постраждалих дітей унаслідок агресії РФ збільшилася до 1460

18 Травня 2023 10:08
8
читать на русском →
війна, діти

Від початку повномасштабного вторгнення від рук російського війська загинуло щонайменше 482 дитини, понад 978 зазнали уражень.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

“Станом на ранок 18 травня 2023 року більше ніж 1460 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 482 дитини загинули та понад 978 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – пише відомство.

Ця інформація не остаточна, адже триває робота з встановлення даних у місцях бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині – 459, Харківщині – 277, Київщині – 128, Херсонщині – 102, а також у Запорізькій області – 90, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70 та Луганській – 66.    


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Травня 2023 09:14
243

Ворог вночі випустив по Україні 30 крилатих ракет
18 Травня 2023 09:01
131

У окупованому Криму підірвали залізницю, – росЗМІ
18 Травня 2023 08:20
141

Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю, – Bloomberg
18 Травня 2023 07:09
107

Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку, тривають важкі бої, – Генштаб
18 Травня 2023 06:58
213

Загарбники завдали ракетного удару по Одеській області: є загиблий та поранені
Останні новини
усі новини

Думки

Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
усі думки