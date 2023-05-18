Кількість постраждалих дітей унаслідок агресії РФ збільшилася до 1460

Від початку повномасштабного вторгнення від рук російського війська загинуло щонайменше 482 дитини, понад 978 зазнали уражень.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

“Станом на ранок 18 травня 2023 року більше ніж 1460 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 482 дитини загинули та понад 978 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – пише відомство.

Ця інформація не остаточна, адже триває робота з встановлення даних у місцях бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині – 459, Харківщині – 277, Київщині – 128, Херсонщині – 102, а також у Запорізькій області – 90, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70 та Луганській – 66.