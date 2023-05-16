Кримінал

Голова Верховного суду Князєв попався на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів

16 Травня 2023 07:25
40
читать на русском →
суд, корупція

Українські правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду.

Про це повідомляє САП.

“САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному суді, а саме схему отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду”, – сказано у повідомленні правоохоронців.

Там зазначили, що наразі проводяться слідчі дії. Деталі обіцяють повідомити пізніше.

При цьому, за інформацією джерела РБК-Україна, на хабарі спіймали голову Верховного суду України Всеволода Князєва.

Джерело розповіло РБК-Україна, що йдеться про хабар у розмірі 2,7 мільйона доларів. Князєв став найвищим за статусом чиновником України, якого спіймали на хабарі.

Всеволод Князєв закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, Український державний морський технічний університет та Одеську національну юридичну академію. Вперше його призначили суддею у 2013 році, а у 2017 він став суддею Верховного суду.

У 2021 році пленум Верховного суду обрав його головою. Він вступив на посаду 1 грудня 2021 року.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Травня 2023 07:25
40

Голова Верховного суду Князєв попався на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів
16 Травня 2023 07:10
30

Кремль готує механізми для дискредитації Пригожина як зрадника, – ISW
16 Травня 2023 06:58
9

На Донбасі відбулось 49 бойових зіткнень, бої точились на 4 напрямках, – Генштаб
15 Травня 2023 21:44
72

Біля Бахмута українські військові просунулися на відстань до 2 кілометрів
15 Травня 2023 21:28
208

BBC виправила новину про надання Лондоном ракет великої дальності
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
усі думки