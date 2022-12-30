Харківський “Хладік” оштрафовано на 1,37 млн грн за неправдиву інформацію про “пломбір”

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ “Фабрика Морозива Хладопром” (Харків) за поширення на упаковках морозива “пломбір” неправдивої інформації про склад продукту.

Держрегулятор виявив, що зазначений виробник, який виробляє понад 27 видів морозива під ТМ “Хрещатик”, “Каштан”, “Хладик”, “Артек”, “Волошкове поле” та ін., на упаковках морозива зазначав інформацію про наявність у його складі коров’ячого молока. Подальше розслідування встановило, що у вересні та листопаді 2020 року компанія не закуповувала коров’яче молоко і, відповідно, не використовувала його у виробництві морозива “пломбір”. Натомість “Хладопром” замінив питне коров’яче молоко іншим інгредієнтом – сухим знежиреним молоком.

Отже, розміщення на упаковках “пломбіру” відомостей про наявність у його складі молока коров’ячого питного, яке насправді не використовувалося під час його виробництва у вересні та листопаді 2020 року, вводить в оману споживачів.

Згідно з повідомленням АМКУ, ТОВ “ФМ Хладопром” було визнано порушником законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та оштрафовано на 1 млн 370 тис. 433 грн.