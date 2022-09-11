Кримінал

Ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна затримали, — Суспільне

11 Вересня 2022 18:33
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Романа Дудіна, який до кінця травня очолював Управління Служби безпеки України у Харківській області, затримали і висунули підозру.

Про це 11 вересня Суспільному повідомили два джерела у правоохоронних органах.

За словами співрозмовників, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби. Суспільне намагалося отримати коментар ДБР, на телефонні дзвінки кореспондентів там поки не відповіли. Не вдалося зв’язатися і з самим Дудіним.

За інформацією Суспільного, затримання відбувалося в одній з областей на заході України.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець “не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто”.

Інформацію щодо Дудіна перевіряло Держбюро розслідувань.


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