Кримінал

Екскомандиру «Беркуту» на Львівщині повідомили про підозру за участь в умисних вбивствах активістів Майдану

22 Березня 2023 13:44
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майдан

Колишньому командиру «Беркуту» у Львівській області Ростиславу Пацеляку повідомили про підозру за участь в умисних вбивствах під час Революції гідності в Києві.

Про це повідомляють Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, під керівництвом Пацеляка підрозділ зі Львівщини разом з іншими 18 лютого 2014 року застосував проти мітингувальників на вулиці Інститутській та прилеглих до неї фізичну силу, спецзасоби, зокрема світло-шумові гранати виробництва рф та помпові рушниці з патронами зі свинцевою картеччю.

Слідчі зазначають, що він виконував явно злочинний наказ керівництва МВС. Його метою було перешкоджання масовому руху мітингувальників із Майдану Незалежності до парламенту, де мало відбутися голосування за повернення до Конституції 2004 року.

Унаслідок застосування сили загинули троє людей та ще приблизно 200 зазнали різних тілесних ушкоджень, зокрема й вогнепальних.

Пацеляка підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних убивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Наразі за цими подіями до кримінальної відповідальності вже притягнули низку керівників органів внутрішніх справ, які організовували вчинення злочинів. Ідеться про ексміністра внутрішніх справ, його заступника, керівництво МВС у Києві тощо. Пацеляку мають обрати запобіжний захід.


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