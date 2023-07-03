Екоінспекція розказала, скільки риби загинуло в Удах під Харковом

Понад 2 тис. рибин загинули в річці Уди поблизу Пісочина 29 червня.

Про це повідомила пресслужба обласної Держекоінспекції.

Екологи знайшли мертвими 2189 рибин та п’ятьох качок, зокрема, 1683 окуні, 411 екземплярів плітки, 44 йоршів, 25 щук. Також серед загиблих рибин були лини, бички, соми, судаки, карасі.

“Загальна площа скупчення загиблої риби склала 32 кв. м на ділянці річки довжиною 350 метрів. Візуальним обстеженням території ділянки встановлено: вода в річці мутного кольору, має неприємний запах, а в місцях скупчення загиблої риби виявлені плями масляної консистенції”, — сказано у повідомленні.

Як повідомлялось, на річці Уди поблизу Пісочина Харківського району зафіксували загибель риби й дикої качки. Спеціалісти рибоохоронного патруля виявили масляні плями та масляну емульсію на поверхні води: “Ймовірно, вони стали причиною загибелі риби”.