Кримінал

Прокуратура почала розслідувати масовий мор риби в річці Уди на Харківщині

30 Червня 2023 10:26
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прокуратура, екологія

На річці Уди поблизу Пісочина Харківського району зафіксували загибель риби й дикої качки. Спеціалісти рибоохоронного патруля виявили масляні плями та масляну емульсію на поверхні води: “Ймовірно, вони стали причиною загибелі риби”.

Прокуратура Харківщини відреагувала і відкрила справу за фактом порушення правил охорони вод.

“На місце виїхали прокурори, слідчі поліції та представники контролюючих органів. На поверхні води виявлено масляні плями, які ймовірно стали причиною загибелі риби та диких качок”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

У прокуратурі кажуть, що фахівці екоінспекції відібрали проби води для проведення досліджень.

“Трупи качок та риби направлені в лабораторію для проведення інструментально-лабораторних досліджень причин загибелі. Після цього буде призначено відповідні судові експертизи”, — додають у прокуратурі.

Масовий мор на річці розслідують за фактом порушення правил охорони вод, що призвело до забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України).

Санкція статті передбачає штрафом або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.


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