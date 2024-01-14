Кримінал

Дитячу кімнату в столичному ТЦ “Космополіт” підпалила семирічна дитина

14 Січня 2024 17:37
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пожежа

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу у Солом’янському районі Києва.

Нагадаємо, інформація про пожежу у ігровій кімнаті торговельно-розважального комплексу “Космополіт” надійшла до поліції ввечері 13 січня. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали, серйозних травм та ушкоджень громадяни не отримали.

“Під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик – відвідувач парку розваг.
Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна”, – йдеться у повідомленні поліції.


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