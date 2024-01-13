У Києві горить ТЦ, 200 людей евакуйовано

Сьогодні о 15:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вадима Гетьмана.

Як повідомляє ДСНС, загоряння сталося в одному із приміщень торговельного центру на 4 поверсі. Ліквідація пожежі наразі триває.

Під час гасіння пожежі евакуйовано близько 200 осіб. Евакуація продовжується, інформація уточнюється.

На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежа сталася у дитячій кімнаті торгового центру “Космополіт”.