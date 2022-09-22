До 10 років позбавлення волі засуджено командира взводу “народної міліції ЛНР”, – СБУ

Слідчі спецслужби зібрали доказову базу щодо злочинної діяльності зрадника Батьківщини. Ці матеріали запроторять зловмисника за ґрати на 10 років.

Про це повідомили у Службі безпеки України у Львівській області.

Встановлено, що з 2014 року злочинець перейшов на бік ворога та увійшов до складу “взводу армійського корпусу народної міліції ЛНР”. Згодом він став командиром вказаного угруповання та на лінії розмежування здійснював обстріли сил АТО та Збройних сил України.

“Вироком Галицького районного суду м. Львова до 10 років позбавлення волі засуджено зрадника. Відповідатиме він за ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України”, – йдеться в повідомленні.

Викриття проводили слідчі УСБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.