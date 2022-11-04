Депутат на Харківщині допомагав окупантам вивозити українське зерно до РФ, – СБУ

Депутат однієї із селищних рад Куп’янського району під час окупації пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Будучи власником декількох сільгосппідприємств, посадовець запропонував окупантам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України. Для цього він “перереєстрував” агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету рф. При цьому основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться, – реалізовувати на території країни-агресора”, – йдеться в повідомленні.

Також, за даними Служби безпеки, чоловік надав окупантам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту ворожої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

Після деокупації району депутат залишився у селищі і сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.