Кримінал

Число загиблих у Слов’янську збільшилося до восьми

14 Квітня 2023 21:40
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війна

Сьогодні, 14 квітня, внаслідок удару російських окупантів по житлових кварталах Слов’янська вісім мирних жителів загинули.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, загалом у Слов’янську зафіксували сім місць влучання. Росіяни атакували місто ракетами С-300.

“Хлопчика буквально на очах у мене дістали, був ще живий, у кареті швидкої допомоги, на жаль, помер. Дівчинку 14 років вдалося врятувати. Станом на зараз 21 особа отримала поранення та вісім людей загинули”, – розповів Кириленко.

За його словами, продовжують надходити повідомлення про те, що людей дістають з-під завалів.

Він додав, що експерти встановлюють збитки, які завдали військові країни-агресора. При цьому вже розгортають штаб та місця, де люди зможуть ночувати та отримати все необхідне.

Кириленко нагадав про необхідність евакуації з Донецької області на тлі таких атак окупантів.


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