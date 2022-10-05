Кримінал

Білу Церкву атакували дронами-камікадзе, є постраждалий

5 Жовтня 2022 07:06
80
війна

У Білій Церкві (Київська область) вибухи – росіяни атакували місто дронами-камікадзе, є постраждалий.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Київщина. Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий.

Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо”, – сказав Кулеба.

Згодом Кулеба повідомив про повторну серію ударів дронами.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
усі думки
ТОП-новини
5 Жовтня 2022 09:43
13

На війні з Україною Росія втратила 61 тисячу своїх військових
5 Жовтня 2022 09:19
41

Білий дім не підтримав “мирний план” Маска
5 Жовтня 2022 08:20
49

ЗСУ вночі збили шість іранських дронів-камікадзе
5 Жовтня 2022 07:36
141

Путін не може стримати розкол між пропагандою та силовиками, – ISW
5 Жовтня 2022 07:06
80

Білу Церкву атакували дронами-камікадзе, є постраждалий
Останні новини
усі новини