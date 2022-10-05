Білу Церкву атакували дронами-камікадзе, є постраждалий

У Білій Церкві (Київська область) вибухи – росіяни атакували місто дронами-камікадзе, є постраждалий.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Київщина. Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий.

Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо”, – сказав Кулеба.

Згодом Кулеба повідомив про повторну серію ударів дронами.