Кримінал

“Бендери нас усіх тут з’їдять”. У Києві затримали священника Московського патріархату

19 Грудня 2022 16:06
87
прикордонники, церква

Прикордонники затримали на в’їзді в Київ священника УПЦ Московського патріархату, який підтримував контакти з росіянами.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Священника, який сповідує антиукраїнську позицію, затримали під час перевірки автобуса, який прямував з Харкова. Ієрей Харківської єпархії заявив, що їде у Києво-Печерську лавру.

У телефоні священника виявили безліч російських номерів, листування проросійського спрямування та компрометуючі матеріали пропаганди.

У діалогах служитель церкви зневажливо ставиться до українців, називає “бандерівцями”, а Росію – матушкою. Прикордонники опублікували декілька цитат з його листувань:

  • “…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!”;
  • “…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи”;
  • “…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся”;
  • “…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо”.

Прикордонники затримали священники та передали компетентним органам для прийняття відносно нього правового рішення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Грудня 2022 15:25
136

Зеленський сказав, скільки “Шахедів” Росія отримала від Ірану у новій партії
19 Грудня 2022 16:06
87

“Бендери нас усіх тут з’їдять”. У Києві затримали священника Московського патріархату
19 Грудня 2022 14:26
76

Путін не схилятиме Білорусь до прямої участі у війні, – заявив Пєсков
19 Грудня 2022 14:14
61

У Харкові відкрили головну ялинку міста
19 Грудня 2022 13:49
39

У Харкові почали працювати майданчики з продажу ялинок
Останні новини
усі новини

Думки

комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
усі думки