“Бендери нас усіх тут з’їдять”. У Києві затримали священника Московського патріархату

Прикордонники затримали на в’їзді в Київ священника УПЦ Московського патріархату, який підтримував контакти з росіянами.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Священника, який сповідує антиукраїнську позицію, затримали під час перевірки автобуса, який прямував з Харкова. Ієрей Харківської єпархії заявив, що їде у Києво-Печерську лавру.

У телефоні священника виявили безліч російських номерів, листування проросійського спрямування та компрометуючі матеріали пропаганди.

У діалогах служитель церкви зневажливо ставиться до українців, називає “бандерівцями”, а Росію – матушкою. Прикордонники опублікували декілька цитат з його листувань:

“…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!”;

“…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи”;

“…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся”;

“…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо”.

Прикордонники затримали священники та передали компетентним органам для прийняття відносно нього правового рішення.