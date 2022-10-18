Кримінал

Атака на енергетичну інфраструктуру: у Повітряних силах розкрили деталі

18 Жовтня 2022 10:57
11
війна, тероризм

У вівторок, 18 жовтня, російські окупанти обстріляли “Калібрами” територію України з моря. Також вони застосовували балістичні ракети.

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Калібри були запущені з південного напрямку, а балістичні ракети – з північного.

“Ну і, звичайно ж, стратегічна авіація з Ростовської області – це літаки Ту-95, Ту-160. 6 літаків, кожен з яких може мати по 8 – 12 ракет. Вони атакують, як і передбачалося, об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури”, – додав Ігнат.

Ворог атакує об’єкти енергетичної інфраструктури

Масштабні російські атаки на енергетичні об’єкти по всій Україні практично безперервно продовжуються вже понад тиждень.

Сьгодні військові рф повторно обстріляли дві теплоелектростанції, які належать компанії “ДТЕК Енеро”. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро поранені.

  • У Києві попередньо зафіксовано три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі.
  • російські війська вдарили по по енергетичній інфраструктурі Дніпра. У місті та області після ракетної атаки – перебої з електрикою й водою.
  • У Житомирі внаслідок ракетних ударів, завданих росіянами, немає електроенергії та води.
  • У Харкові та Кривому Розі також пролунала серія вибухів. Ворог запустив по Харкову з російського Бєлгорода вісім ракет. Попередньо, постраждалих немає.
  • Вночі російські війська здійснили ракетний обстріл Миколаєва, загинув чоловік. У місті після обстрілів зникло електропостачання.

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Жовтня 2022 10:57
11

Атака на енергетичну інфраструктуру: у Повітряних силах розкрили деталі
18 Жовтня 2022 10:47
6

Окупанти викрали двох посадовців ЗАЕС
18 Жовтня 2022 10:20
30

Окупанти хочуть захопити Бахмут до кінця жовтня, – Маляр
18 Жовтня 2022 09:30
66

ЗСУ за день ліквідували півтисячі російських окупантів
18 Жовтня 2022 08:39
238

За 5 хвилин – дві серії вибухів. Окупанти завдали ударів по Харкову
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
усі думки