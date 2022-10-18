Атака на енергетичну інфраструктуру: у Повітряних силах розкрили деталі

У вівторок, 18 жовтня, російські окупанти обстріляли “Калібрами” територію України з моря. Також вони застосовували балістичні ракети.

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Калібри були запущені з південного напрямку, а балістичні ракети – з північного.

“Ну і, звичайно ж, стратегічна авіація з Ростовської області – це літаки Ту-95, Ту-160. 6 літаків, кожен з яких може мати по 8 – 12 ракет. Вони атакують, як і передбачалося, об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури”, – додав Ігнат.

Ворог атакує об’єкти енергетичної інфраструктури

Масштабні російські атаки на енергетичні об’єкти по всій Україні практично безперервно продовжуються вже понад тиждень.

Сьгодні військові рф повторно обстріляли дві теплоелектростанції, які належать компанії “ДТЕК Енеро”. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро поранені.

У Києві попередньо зафіксовано три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі.

російські війська вдарили по по енергетичній інфраструктурі Дніпра. У місті та області після ракетної атаки – перебої з електрикою й водою.

У Житомирі внаслідок ракетних ударів, завданих росіянами, немає електроенергії та води.

У Харкові та Кривому Розі також пролунала серія вибухів. Ворог запустив по Харкову з російського Бєлгорода вісім ракет. Попередньо, постраждалих немає.

Вночі російські війська здійснили ракетний обстріл Миколаєва, загинув чоловік. У місті після обстрілів зникло електропостачання.