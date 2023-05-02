478 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ — ОГПУ

Станом на ранок 2 травня більше ніж 1438 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 478 дітей загинули та понад 960 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з встановлення кількості загиблих і поранених дітей у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 453, Харківській — 275, Київській — 128, Херсонській — 94, Запорізькій — 89, Миколаївській — 89, Чернігівській — 70, Дніпропетровській — 67, Луганській — 66.

1 травня внаслідок обстрілу військом РФ с. Лизунівка Чернігівської області загинув 14-річний хлопчик.