Суспільство

Абрамович відіграв ключову роль у звільненні британців із “ДНР”

23 Вересня 2022 15:39
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21 вересня між Росією та Україною відбувся масштабний обмін полоненими: у тому числі звільнили кількох британців, які билися на боці України.

Коли полонених обміняли, їх посадили у розкішний приватний літак. Один із звільнених військовополонених, Джон Хардінг, розповів журналістам, що на борту їх зустрів Роман Абрамович. “Шон сказав: “Ви справді схожі на Романа Абрамовича”, і він відповів: “Це тому, що я – це він”, – цитує британця газета Sun.

Кожному зі звільнених олігарх дав айфон, щоб вони могли зв’язатися з близькими, і годував стейками на борту приватного літака на шляху до Саудівської Аравії.

Абрамович зіграв ключову роль разом із наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом у переговорах про обмін полоненими, пишуть британські ЗМІ.

Громадяни Великобританії, захоплені під час бойових дій в Україні, були звільнені в середу, 21 вересня, після посередницьких переговорів під керівництвом наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Серед них – Ейден Еслін, Шон Піннер, Ендрю Хілл, Ділан Хілі та Джон Хардінг, до яких приєдналися ще п’ять іноземних солдатів. Чоловіків кілька місяців утримували у важких умовах, а Еслін та Піннер були засуджені до страти судом невизнаної “ДНР”.


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