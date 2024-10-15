Суспільство

99% житлових будинків готові до опалювального сезону – Шмигаль 
15 Жовтня 2024 16:07
читать на русском →
опалювальний сезон, Шмигаль
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону.

Про це він повідомив на засіданні уряду.

“Сьогодні понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону. Кількість шкіл, дитячих садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%”, – сказав премʼєр.

За словами Шмигаля, на стадії готовності до подачі тепла також перебувають більше, ніж 18 тис. котелень і 4,8 тис. центральних теплових пунктів.

Водночас очільник українського уряду підкреслив, що держава має достатньо ресурсів для зими, яку планують пройти на газі власного видобутку.

“Наразі маємо в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Нагадую, що цей опалювальний сезон, як і минулий, плануємо пройти на газі власного видобутку. Всі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють. Саме вони забезпечать основний обсяг генерації електроенергії в опалювальний сезон”, – пояснив він.


ТОП-новини
15 Жовтня 2024 20:17

Командувач Сухопутних військ відреагував на погрози військовим з підрозділу “Асгард”
15 Жовтня 2024 19:24

Окупанти атакували Нікопольщину: постраждала вагітна та дитина 
15 Жовтня 2024 17:43

Керівництво університету на Закарпатті брало хабарі за оформлення військовозобов’язаних на навчання
15 Жовтня 2024 17:09

Зеленський провів Ставку: говорили про підготовку до опалювального сезону
15 Жовтня 2024 15:25

В Україні в’язні можуть отримати дозвіл на виїзд з колоній
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
усі думки