98-річний спортсмен з Харкова зіграв на благодійному матчі Australian Open

На кортах, які з 16 січня приймуть матчі першого у сезоні турніру серії Grand Slam, відкритого чемпіонату Австралії відбувся благодійний захід “Tennis Plays For Peace” на підтримку України.

Метою заходу був збір коштів для українських дітей.

Один з матчів було анонсовано як “битву центуріонів”. Участь у ньому взяли два 98-річні тенісисти: харків’янин Леонід Станіславський, який потрапив до книги рекордів Гіннесса як найстарший гравець світу, а також австралієць Генрі Янг, Повідомили у департаменті сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

Перед початком благодійного шоу з відеозверненням виступила найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна.

Потім Марта Костюк із Рафаелем Надалем зіграли проти Алекса Де Мінаура та Даяни Ястремської. Крім того, на корт вийшли 98-річні тенісисти: українець Леонід Станіславський, який потрапив до книги рекордів Гіннеса як найстаріший гравець світу, та австралієць Генрі Янг.

Організатори Australian Open-2023 повідомили, що їм удалося зібрати понад 200 тисяч доларів. Усі пожертвування підуть на гуманітарну допомогу Україні через організації ЮНЕСКО Австралія та Global Giving.