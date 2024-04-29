98-річна жителька Очеретиного пройшла 10 км, щоб вийти з окупації

На Донеччині 98-річна жінка подолала близько 10 км, щоб вийти з окупованої частини Очеретиного.

Про це повідомляє Нацполіція.

“Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе.

Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Трималася на двох палицях та «на характері». У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою”, – йдеться у повідомленні.

Втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції “Білий Янгол”. Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки.