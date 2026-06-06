Mercedes, який убив чотирьох людей у Києві, мав 39 порушень ПДР: Білошицький вимагає змін для порушників

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що за автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у смертельну ДТП на Кардачах у Києві, було зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху.

На авто винуватця трагедії на Кардачах зафіксували десятки порушень швидкості / Фото: Нацполіція

За його словами, переважна більшість цих порушень стосувалася перевищення швидкості. Лише протягом минулого року автомобіль зафіксував 18 таких порушень. Також у березні 2026 року за участю цього транспортного засобу сталася ДТП без потерпілих.

Білошицький зазначив, що трагедія забрала життя чотирьох людей, серед яких дитина, а ще троє осіб отримали тяжкі травми. Він також поставив питання про ефективність чинної системи покарання за систематичне порушення ПДР.

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«Штраф 340 грн — це достатньо для того, щоб порушник так не вчинив більше в майбутньому?» — написав він.

За словами посадовця, у багатьох країнах світу діють механізми, які дозволяють реагувати не лише на окремі порушення, а й на систематичну небезпечну поведінку водія. Він наголосив, що регулярне ігнорування правил дорожнього руху має бути сигналом про потенційну небезпеку для інших учасників руху, а такі водії повинні доводити своє право керувати транспортними засобами.

Білошицький заявив, що після трагедії на Кардачах та багатьох інших аварій Україні також потрібен подібний механізм реагування на системних порушників.

Нагадаємо, аварія сталася 5 червня. Автомобіль Mercedes на великій швидкості в’їхав у підземний перехід, де в той момент перебували люди.

Унаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 і 23 роки. Ще троє людей отримали травми та перебувають у лікарні.

Правоохоронці затримали 49-річного водія Mercedes. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.