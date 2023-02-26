Суспільство

97% того, що є в Росії перебуває в Україні: росіяни відчувають дефіцит техніки

26 Лютого 2023 18:17
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росія, військова техніка

Росіяни на фронті насправді відчувають дефіцит з технікою. Наші бійці зустрічають такі екземпляри, які вже ніби давно були законсервовані.

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Загалом ослаблення Росії вже почалося, і останній виступ Путіна також на це вказує.

Череватий зазначив, що росіяни користуються усталеною тактикою ще відтоді, як з’явились перші мобілізовані, а на Бахмутському напрямку ув’язнені. Вони дуже полюбляли використовувати їх як приманку, аби виявити наші вогневі точки.

“Також, у них справді дефіцит з технікою. На жаль, удосталь її ще є, але ми вже спостерігаємо дефіцит. Раніше в них був більш оновлений цей парк. На базі радянської техніки вони оновили, наприклад, БТР-82, де гармата замість кулемета встановлена, це були БМП-3 більш модернізована, були танки Т-72 суттєво модернізовані”, – зауважив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Як повідомляє ТСН, військовослужбовець ЗСУ на позитивний “Киянин” розповів, що росіяни що терористи РФ стягнули до Бахмута всі свої боєздатні підрозділи.

“97% того, що є в Росії уже перебуває в Україні. Росію зараз можна окупувати без спротиву. Бо все, що є боєздатне, сконцентроване на Донецькому та Луганському напрямках”, – розказав військовий.


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