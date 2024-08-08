9 серпня Україну накриють зливи

У п’ятницю, 8 серпня, очікується температура повітря у межах +25…+29 °C. У західних регіонах очікуються зливи.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“У більшості областей очікується впродовж дня +25…+29 °C, традиційно вище – у південній частині, до +28…+32 °C”, – заявила Діденко.

Проте у західних областях України повітря через дощі з грозами буде свіжішим – вдень очікується +23…+26 °C. Такі дощі на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині можуть перерости у сильні зливи.

Уже ввечері п’ятниці західні дощі дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини. На решті території України втримається суха погода.

У Києві 9 серпня очікується малохмарна, сонячна та суха погода.

Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +27…+28 °C.