В Україні вже ліквідували понад 164 тис окупантів

Українські захисники ліквідували ще 880 російських окупантів на війні, а також 5 танків та 14 БПЛА.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3511 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7) од,

артилерійських систем – 2560 (+8) од,

РСЗВ – 506 (+2) од,

засоби ППО ‒ 265 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 259 (+1).

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.