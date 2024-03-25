80% Харкова заживлено

Після російських ударів 22 березня до електроенергії підключили майже 80% Харкова.

Про це повідомила в Телеграмі Харківська міська рада.

«Після масованої ворожої атаки на об’єкти критичної інфраструктури зараз уже заживлено майже 80% міста Харкова», – йдеться у повідомленні.

За словами міського голови Ігоря Терехова, графіки відключень поки залишатимуться без змін, відсутність світла не за графіком пов’язана з аварійними відключеннями.

«Курсування наземного електротранспорту поки неможливе, але фахівці працюють і над цим», – додав мер.

У Харкові цілодобово працюють 74 «пункти незламності», де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, випити гарячі напої. З п’ятниці їхніми послугами скористалися близько 35 тис. харків’ян, зазначили у міській раді.