8-річна дитина потрапила до реанімації після укусу гадюки на Львівщині

Поблизу села Хоросно на Львівщині гадюка вкусила 8-річну дівчинку, яка намагалася її спіймати. Дитина госпіталізована в реанімацію дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Вдома у Аліси живе два екзотичні улюбленці: маїсовий полоз та молочна змія, відтак вона зовсім не боїться змій. Тож і на відпочинку за містом дівчинка вирішила побавитися з плазуном.

“Спіймала одного біля озера, однак тварина вивернулась і вкусила дитину за великий палець лівої руки. Дівчинка одразу відчула біль, а місце укусу посиніло. Батьки прибігли на допомогу, сфотографували плазуна і швиденько повезли доньку до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Як виявилося, дитину вкусила отруйна змія – гадюка. Спеціалісти відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні святого Миколая одразу розпочали очищати кров дитини від отрути.

“Вжили протишокових заходів та виконали інфузійну терапію. Під час постійних крапельниць кожні чотири години дівчинці брали кров на аналіз та міряли температуру, аби відстежувати будь-які зміни в організмі. Всю добу Аліса пробула в реанімації під пильним медичним наглядом”, – зазначили в ЛМР.