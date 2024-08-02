Суспільство

72% українців вважають, що під час війни вибори проводити не можна 
2 Серпня 2024 10:52
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вибори, опитування
Ілюстративне фото з відкритих джерел

72% українців впевнені, що вибори варто проводити після закінчення війни, майже чверть вважають, що це варто робити в умовах війни.

Про це повідомляє опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у травні.

72% українців вважають, що проведення виборів – це післявоєнна справа, 24% воліли би голосувати під час війни.

Також соціологи запитали українців про їхнє ставлення до низки політичних партій.

Відносно найкраще опитані ставляться до партії Сергія Притули – ця партія єдина має однакову кількість тих, хто ставиться позитивно чи дуже позитивно, і тих, хто сказали про негативне чи дуже негативне ставлення (по 28%).  

У випадку з іншими партіями негативне ставлення переважає.

Найбільш негативне ставлення викликають партії ОПЗЖ (71% – ставляться негативно проти 4%, які заявили про позитивне ставлення), ВО “Батьківщина” (57% проти 9%), Слуга народу (48% проти 13%) та “Європейська солідарність” (47% проти 23%).


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