7-річний харків’янин провів без батьків півроку в окупації

Хлопчик із Харкова провів півроку в окупації без батьків. Як повідомили у поліції, перед початком війни семирічний Максим гостював у бабусі з дідусем у Липцях Харківської області.

Коли війська РФ вторглися на територію України, хлопчик залишився в окупації, не було змоги вивезти його звідти.

“Мати Максима, він сам пережили найстрашніші місяці у постійному хвилюванні, адже забрати дитину з окупованої території чи приїхати жінка не могла”, – розповіли у поліції.

Після звільнення підрозділи поліції розпочали свою роботу на деокупованих територіях. 15 вересня під час відпрацювання села Липці співробітники ювенальної превенції дізналися історію про Максима. Відразу було ухвалено рішення допомогти сім’ї. Хлопчика того ж дня доставили до Харкова та передали матері.