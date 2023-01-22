600 окупантів та знищена техніка: втрати ворога станом на 22 січня

Сили оборони продовжують витісняти ворога з української землі завдаючи йому значних втрат. Так станом на 22 січня втрати противника наблизились до 130 тисяч.
Збройні сили за добу 21 січня знищили в Україні ще 600 російських загарбників, 9 артсистем та 5 танків.
За повідомленням Генштабі загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 120760 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3145 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,
- артилерійських систем – 2144 (+9) од,
- РСЗВ – 445 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 287 (+0) од,
- гелікоптерів – 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 193 (+0).
Українська авіація завдала 14 потужних ударів по позиціях росіян. Також 3 авіаудари Сили оборони здійснили по ЗРК противника.
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