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600 окупантів та знищена техніка: втрати ворога станом на 22 січня

22 Січня 2023 10:38
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втрати ворога

Сили оборони продовжують витісняти ворога з української землі завдаючи йому значних втрат. Так станом на 22 січня втрати противника наблизились до 130 тисяч.

Збройні сили за добу 21 січня знищили в Україні ще 600 російських загарбників, 9 артсистем та 5 танків.

За повідомленням Генштабі загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 120760 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3145 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2144 (+9) од,
  • РСЗВ – 445 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 193 (+0).

Українська авіація завдала 14 потужних ударів по позиціях росіян. Також 3 авіаудари Сили оборони здійснили по ЗРК противника.


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