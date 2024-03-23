51-річна Камерон Діас оголосила про народження первістка

Голлівудська актриса Камерон Діас оголосила про народження свого першого сина – Кардинала Меддена.

Як передає Sky News, 51-річна Діас, яка 2015 року вийшла заміж за 45-річного гітариста Good Charlotte Бенджі Меддена, повідомила про народження другої дитини (першою у пари була дівчинка) у спільному пості в Instagram.

“Ми благословенні і раді оголосити про народження нашого сина, Кардинала Меддена”, – написали вони.

“Він приголомшливий, і ми всі такі щасливі, що він тут! Заради безпеки та конфіденційності дитини ми не будемо викладати жодних фотографій, але він дуже милий”.

“Ми такі щасливі й вдячні. Посилаємо багато любові від нашої родини до вашої. З найкращими побажаннями та добрим днем!!!”

Пара, яка одружилася на закритій церемонії у своєму будинку в Лос-Анджелесі після восьми місяців знайомства, народила доньку Раддікс у грудні 2019 року.

Діас познайомилася з Медденом через його брата, фронтмена гурту Good Charlotte Джоела Меддена, і його дружину Ніколь Річі.