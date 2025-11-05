50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила новий закон про допомогу сім’ям

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13532, який збільшує розмір державної допомоги сім’ям із дітьми — при народженні дитини виплачуватимуть 50 тисяч гривень, а також запроваджуються додаткові програми підтримки батьків.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

“Закон створює умови для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження”, — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Зокрема, законопроєктом передбачено зафіксувати розміри всіх виплат на 2026 рік:

7 000 грн — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб, крім військовослужбовців (100 відсотків грошового забезпечення);

50 000 грн — одноразова допомога при народженні;

одноразова натуральна допомога “пакунок малюка” — надається отримувачу в натуральній формі або у виді грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за вибором одного з батьків. Комплектування такої допомоги здійснюється згідно з переліком дитячих товарів передусім вітчизняного виробництва, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення;

7 000 грн — допомога для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку;

8 000 грн — допомога для догляду за дитиною “єЯсла” у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу);

8 000 грн — грошова виплата по догляду за дитиною “єСадок”;

5 000 грн — одноразова грошова допомога учням перших класів “пакунок школяра”.

Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у розмірі 7 000 грн може призначатися також на дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилось одного року, тобто тим, які були народжені у 2025 році.

Також визначено застосування підвищувального коефіцієнта 1,5 для визначення розміру допомоги для догляду за дитиною до одного року та допомоги “єЯсла” для дітей з інвалідністю.