44% проти 43%: перевага Гарріс над Трампом скоротилася – Reuters

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає свого конкурента республіканця Дональда Трампа на один відсоток.

Про це пише Reuters з посиланням на дані нового опитування Reuters/Ipsos.

Зазначається, що опитування показало фактичну нічию Гарріс та Трампа перед виборами президента США, які мають відбутися 5 листопада. Статистична похибка становила приблизно 3%. Було опитано 1150 дорослих американців по всій країні, зокрема 975 зареєстрованих виборців.

Нове опитування показало, що Трамп має значні переваги над Гарріс у кількох питаннях. Зокрема, відповідаючи на запитання, хто з двох кандидатів має кращий підхід до економіки, безробіття та робочих місць, виборці віддали перевагу Трампу — 47%, а Гарріс — 37%.

Також Трамп отримав перевагу над Гарріс (48% проти 33%) в питанні імміграції, де він висунув пропозиції, які включають масову нелегальну депортацію мігрантів.

Опитування також показало, що перевага Гарріс над Трампом в питанні політичного екстремізму зменшується. Близько 40% виборців сказали, що вона має кращий підхід до боротьби з політичним екстремізмом і загрозами демократії, порівняно з 38%, які обрали Трампа.

Близько 89% зареєстрованих демократів і 93% зареєстрованих республіканців в опитуванні сказали, що вони абсолютно впевнені, що підуть на голосування.

Серед респондентів останнього опитування, які найімовірніше проголосували, Гарріс також мала перевагу над Трампом на один відсоток — 47% проти 46%.

Зазначається, що Гарріс лідирувала над Трампом у кожному опитуванні Reuters/Ipsos серед зареєстрованих виборців, відколи вступила в президентську гонку в липні. Однак з кінця вересня її перевага почала скорочувалася.

Попереднє опитування Reuters/Ipsos, проведене 16-21 жовтня, показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає Трампа на 2%.