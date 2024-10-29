Політика

44% проти 43%: перевага Гарріс над Трампом скоротилася – Reuters
29 Жовтня 2024 20:48
читать на русском →
Камала Гарріс, трамп
Камала Гарріс / Фото з відкритих джерел

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає свого конкурента республіканця Дональда Трампа на один відсоток.

Про це пише Reuters з посиланням на дані нового опитування Reuters/Ipsos.

Зазначається, що опитування показало фактичну нічию Гарріс та Трампа перед виборами президента США, які мають відбутися 5 листопада. Статистична похибка становила приблизно 3%. Було опитано 1150 дорослих американців по всій країні, зокрема 975 зареєстрованих виборців.

Нове опитування показало, що Трамп має значні переваги над Гарріс у кількох питаннях. Зокрема, відповідаючи на запитання, хто з двох кандидатів має кращий підхід до економіки, безробіття та робочих місць, виборці віддали перевагу Трампу — 47%, а Гарріс — 37%.

Також Трамп отримав перевагу над Гарріс (48% проти 33%) в питанні імміграції, де він висунув пропозиції, які включають масову нелегальну депортацію мігрантів.

Опитування також показало, що перевага Гарріс над Трампом в питанні політичного екстремізму зменшується. Близько 40% виборців сказали, що вона має кращий підхід до боротьби з політичним екстремізмом і загрозами демократії, порівняно з 38%, які обрали Трампа.

Близько 89% зареєстрованих демократів і 93% зареєстрованих республіканців в опитуванні сказали, що вони абсолютно впевнені, що підуть на голосування.

Серед респондентів останнього опитування, які найімовірніше проголосували, Гарріс також мала перевагу над Трампом на один відсоток — 47% проти 46%.

Зазначається, що Гарріс лідирувала над Трампом у кожному опитуванні Reuters/Ipsos серед зареєстрованих виборців, відколи вступила в президентську гонку в липні. Однак з кінця вересня її перевага почала скорочувалася.

Попереднє опитування Reuters/Ipsos, проведене 16-21 жовтня, показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає Трампа на 2%.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Жовтня 2024 21:13

Північнокорейські війська вже в Україні – CNN
29 Жовтня 2024 20:37

Керівники МСЕК не зможуть працювати у новій системі лікарських комісій – МОЗ
29 Жовтня 2024 20:27

З окупації повернули ще 6 дітей
29 Жовтня 2024 19:07

Ще 160 тисяч осіб планують призвати до ЗСУ
29 Жовтня 2024 17:19

У Києві викрили канал контрабанди наркотиків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки