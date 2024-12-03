Суспільство

4 грудня на більшості території України пануватиме суха погода
3 Грудня 2024 12:26
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погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

4 грудня в Україні очікується суха погода, хоча можливі тумани, які погіршать видимість. Температура повітря коливатиметься від -4°C до +10°C. 

За словами синоптикині Наталки Діденко, істотних опадів не передбачається, але тумани замінять дощі, підтримуючи атмосферу грудня як хмарного та меланхолійного місяця. 

Вітер буде помірним, південно-східного напрямку. Вночі температура знизиться до -4°C, а вдень в Україні коливатиметься від -2°C до +4°C. В Криму температура буде в межах +4…+6°C, на півдні півострова до +6…+10°C.

У Києві 4 грудня також не очікується значних опадів. Вночі температура впаде до -1…-3°C, вдень триматиметься близько 0°C. Перші значні опади можуть прийти 6 грудня, на день святого Миколая.


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