4 грудня на більшості території України пануватиме суха погода

4 грудня в Україні очікується суха погода, хоча можливі тумани, які погіршать видимість. Температура повітря коливатиметься від -4°C до +10°C.

За словами синоптикині Наталки Діденко, істотних опадів не передбачається, але тумани замінять дощі, підтримуючи атмосферу грудня як хмарного та меланхолійного місяця.

Вітер буде помірним, південно-східного напрямку. Вночі температура знизиться до -4°C, а вдень в Україні коливатиметься від -2°C до +4°C. В Криму температура буде в межах +4…+6°C, на півдні півострова до +6…+10°C.

У Києві 4 грудня також не очікується значних опадів. Вночі температура впаде до -1…-3°C, вдень триматиметься близько 0°C. Перші значні опади можуть прийти 6 грудня, на день святого Миколая.