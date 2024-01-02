Політика

4% американців назвали війну в Україні пріоритетом США на 2024 рік

2 Січня 2024 09:22
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сша, україна

Дедалі більше американців вважають, що зовнішня політика повинна бути головною увагою уряду США в 2024 році. Нове опитування громадського центру Associated Press-NORC показує, що міжнародні проблеми та імміграція набувають більшого значення для американців.

Про це пише АР.

Зазначається, що приблизно 4 з 10 дорослих американців назвали теми зовнішньої політики такими, над якими уряд повинен працювати наступного року. Це приблизно вдвічі більше тих, хто згадав цю тему порівняно з тогорічним опитуванням.

Чотири відсотки дорослих американців назвали війну між Росією та Україною питанням, на чому їхній уряд повинен зосередити увагу цього року. У 2022 році це питання назвали головним 6% американців.

Війна Ізраїлю та ХАМАС також підживлює громадську тривогу. Конфлікт згадали 5%, тоді як рік тому його майже ніхто не згадував.

Імміграція також викликає занепокоєння. Загалом опитування показало, що стурбованість імміграцією зросла до 35% з 27% торік.

Більшість республіканців (55%) вважають, що уряд має зосередитися на імміграції в 2024 році, тоді як 22% демократів назвали імміграцію пріоритетом.

Приблизно 76% дорослих американців сказали цього разу, що вони хочуть, щоб уряд працював над питаннями, пов’язаними з економікою, у 2024 році.


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