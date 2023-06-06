Кримінал

35 з 35. Сили оборони вночі відбили чергову ракетну атаку на Україну

6 Червня 2023 06:25
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ракетний удар

Уночі 6-го червня 2023 року в період з 00.30 по 04.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.

Атака відбувалася з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

“Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування «Центр»”, – йдеться у повідомлені.


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