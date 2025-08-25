        Політика

        30-те засідання з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться у Лондоні

        Федір Олексієв
        25 Серпня 2025 21:44
        читать на русском →

        30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться 9 вересня в Лондоні.

        Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на речника Міністерства оборони Німеччини.

        Реклама
        Реклама

        Зустріч пройде у “змішаному форматі”, однак порядок денний поки не розголошується. 

        “Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему”, — заявив прессекретар німецького Міноборони.

        Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль підтверджував, що новий “Рамштайн” відбудеться у вересні. Тоді він уточнив, що підготовку й організацію заходу здійснює Велика Британія.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини