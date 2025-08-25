30-те засідання з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться у Лондоні

30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться 9 вересня в Лондоні.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на речника Міністерства оборони Німеччини.

Зустріч пройде у “змішаному форматі”, однак порядок денний поки не розголошується.

“Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему”, — заявив прессекретар німецького Міноборони.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль підтверджував, що новий “Рамштайн” відбудеться у вересні. Тоді він уточнив, що підготовку й організацію заходу здійснює Велика Британія.