Харків

29 жовтня окупанти обстріляли три райони Харківщини, – Синєгубов

30 Жовтня 2022 11:17
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харків

Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Куп’янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів області.

Глава ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об’єкт, сталася масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав. 

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп’янського району.

«На деокупованих територіях області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Віримо в наших захисників та спільно працюємо на Перемогу!», – сказав очільник області.


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