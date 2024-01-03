Суспільство

2828 українців уже звільнено з російського полону за період повномасштабного вторгнення

3 Січня 2024 20:18
читать на русском →
полон

Україна звільнила з ворожого полону вже 2828 громадян за період повномасштабного вторгнення РФ, робота триватиме, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

“Сьогодні справді важлива подія. Власне, 2828 українців уже звільнено з ворожого полону за період повномасштабного вторгнення. І, безумовно, ця робота продовжуватиметься”, – сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Україна готова використовувати всі інструменти, “найнесподіваніші та найкреативніші, зокрема й міжнародне посередництво, щоб врятувати життя наших захисників, захисниць, цивільних”.

Як повідомлялося, найбільший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обмін військовополоненими відбувся між Україною та РФ, у рамках нього вдалося звільнити 230 українців та українок.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими поінформував, що серед них представників Збройних сил України – 130 (серед них ТРО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, незаконно позбавлених волі.

Серед повернутих – 182 особи, які мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також 48 військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти та мали статус “пошук особи”. Більшість звільнених – чоловіки (225), п’ятеро жінок. До рядового і сержантського складу належать 213 осіб, одинадцять – офіцери.

Як заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, Україні вдалося провести дуже складний обмін військовополоненими, який готувався досить довго, в організації процесу брали участь Об’єднані Арабські Емірати.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Січня 2024 18:14

З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних
3 Січня 2024 19:27

Сили оборони відбили 28 атак окупантів під Авдіївкою, – Генштаб
3 Січня 2024 18:51

Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на обстріли Росії
3 Січня 2024 17:33

FT: Китай у рази збільшив постачання верстатів для військової промисловості Росії
3 Січня 2024 16:15

Мінімальна зарплата і пенсія з 1 січня зросли — Шмигаль
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки