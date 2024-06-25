25 червня стартують офіційні переговори щодо вступу України до ЄС

25 червня відбудеться старт переговорів про вступ України до Євросоюзу на Першій міжурядовій конференції в Люксембурзі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30, із Молдовою – о 18:00 за місцевим часом.

Після старту переговорів почнеться відкриття 35 переговорних глав. Україна вступатиме у переговори відразу за декількома главами, застосувавши кластерний підхід. Кластерів, які об’єднують кілька глав, буде шість.

Голова Європейської ради Шарль Мішель раніше припустив, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, якщо Молдова і Україна «виконають домашні завдання».