20 серпня ВРУ розглядатиме законопроєкт про заборону УПЦ МП

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою в Україні

Про це пише Укрінформ.

За словами співрозмовника, сьогоднішнє пленарне засідання розпочнеться з розгляду законопроєкту №8371 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

В остаточну редакцію документа Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики тричі вносив правки. Джерело зазначає, що до розробки поправок особисто долучився Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, «який з юридичної точки зору поглянув на документ та запропонував зміни».

«Очікуємо, що сьогодні зала продемонструє максимальну підтримку даної законодавчої ініціативи. Вже маємо підтримку Президента, уряду, міжнародних партнерів, чекаємо на позитивне рішення парламенту», – зауважив співрозмовник.