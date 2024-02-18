Політика

18-річного сина Кадирова призначено міністром

18 Лютого 2024 11:09
читать на русском →
кадиров
Ахмат Кадиров на нагородженні в Кремлі / Фото ТАСС

Старшого сина глави Чечні Рамзана Кадирова, 18-річного Ахмата Кадирова призначено на посаду міністра у справах молоді республіки, також йому вручили вищу нагороду регіону – орден імені Кадирова, повідомляє Кавказ.Реалії.

Окремо про призначення не повідомлялося, але голова уряду республіки Магомед Даудов вказав нову посаду в допису про нагородження. Він додав, що син Кадирова на “високому рівні вирішує будь-які поставлені завдання”, не уточнивши, у чому конкретно полягають його заслуги.

До цього Ахмат Кадиров обіймав посаду першого заступника міністра спорту та молодіжної політики, він отримав цю посаду незабаром після повноліття.

У 2023 році Ахмат Кадиров став помічником батька і головою відділення провладного “Руху перших”. Навесні підлітка приймав у Кремлі президент Росії Володимир Путін – політологи розцінили це як весільний подарунок синові глави Чечні.

Загалом державні посади різного рівня в Чечні обіймають близько 100 родичів сім’ї Рамзана Кадирова – діти, сестри, зяті, племінники, брати різного ступеня споріднення.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Лютого 2024 12:07

Тарнавський: На Авдіївському напрямку ворог втратив понад 47 тисяч своїх вояків
18 Лютого 2024 11:52

В Авдіївці росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених
18 Лютого 2024 10:47

У Генштабі ЗСУ підтвердили спробу наступу РФ на Запорізькому напрямку
18 Лютого 2024 09:18

WP: Кремль веде цілеспрямовану кампанію дезінформації в українських соцмережах
18 Лютого 2024 09:04

Ворог в рази збільшив обстріли населених пунктів Харківщини
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки