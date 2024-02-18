18-річного сина Кадирова призначено міністром

Старшого сина глави Чечні Рамзана Кадирова, 18-річного Ахмата Кадирова призначено на посаду міністра у справах молоді республіки, також йому вручили вищу нагороду регіону – орден імені Кадирова, повідомляє Кавказ.Реалії.

Окремо про призначення не повідомлялося, але голова уряду республіки Магомед Даудов вказав нову посаду в допису про нагородження. Він додав, що син Кадирова на “високому рівні вирішує будь-які поставлені завдання”, не уточнивши, у чому конкретно полягають його заслуги.

До цього Ахмат Кадиров обіймав посаду першого заступника міністра спорту та молодіжної політики, він отримав цю посаду незабаром після повноліття.

У 2023 році Ахмат Кадиров став помічником батька і головою відділення провладного “Руху перших”. Навесні підлітка приймав у Кремлі президент Росії Володимир Путін – політологи розцінили це як весільний подарунок синові глави Чечні.

Загалом державні посади різного рівня в Чечні обіймають близько 100 родичів сім’ї Рамзана Кадирова – діти, сестри, зяті, племінники, брати різного ступеня споріднення.