Кримінал

1,5 десятки дронів атакували Київ, всі знищені
7 Жовтня 2024 07:50
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дрони, київ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Армія рф вчергове атакувала Київ дронами, усі ворожі цілі вдалося знищити.

Про це повідомляє КМВА у Telegram.

“Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)”.

За словами начальника КМВА, інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.

Начальник КМВА нагадав, що це була четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня. Дрони на столицю заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряну тривогу протягом ночі оголошували тричі, сумарно вона тривала понад 2 години.


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