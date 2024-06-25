1,1 млн людей, які оновили дані, є придатними до мобілізації, – Міноборони

1,1 млн військовозобов’язаних є придатними до призову серед українців, які оновили свої дані після 18 травня.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін, пише AрміяInform.

“Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони”, – зазначив Лазуткін.

Він також додав, що застосунок Резерв+ користується популярність серед військовозобов’язаних, призовників та резервістів – адже уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані.

“Зрозуміло, що не найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту”, – додав речник Міноборони.