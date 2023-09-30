Суспільство

1 жовтня презентують фільм “Битва за Харків”

30 Вересня 2023 12:45
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кіно

Показ стрічки запланований 1-го жовтня, у День захисників та захисниць України, о 22:15 в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Режисер фільму – Тарас Ткаченко. Кінострічка є продовженням документального циклу відкритого фільмом «Битва за Київ».

В документальному фільмі викладені спогади учасників баталій, кадри вирішальних битв та Харківської операції. Автори стрічки протягом року працювали над збором і обробкою інформації. Фільм називають «документом», який закарбував в пам’яті українського народу, що ворогу необхідно давати відсіч.

«Наша знімальна група протягом року працювала над стрічкою та по гарячих слідах збирала інформацію в безпосередніх учасників тих подій. На жаль, деякі з них назавжди залишаться в наших серцях так і не дочекавшись премʼєри фільму, де вони головні герої… Проте, слава про їхні подвиги житиме вічно та нагадуватиме нашим нащадкам той дух, ту ціну і ту жертовність на яку спроможний великий український народ в боротьбі за нашу незалежну державу», – сказав Тарас Ткаченко.


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