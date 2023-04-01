Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився, – британська розвідка

Генерал Валерій Герасимов прийняв особисте командування «спеціальною військовою операцією» в Україні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

“Термін перебування Герасимова характеризується спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Вісімдесят днів по тому стає все більш очевидним, що цей проект провалився” – йдеться в повідомленні.

На кількох напрямках фронту на Донбасі російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч втрат, значною мірою змарнувавши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої «часткової мобілізації».

Після десяти років роботи в CGS існує реалістична можливість того, що Герасимов розсуває межі того, наскільки далеко політичне керівництво Росії терпітиме невдачі.