Політика

Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився, – британська розвідка

1 Квітня 2023 13:14
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війна, росія, наступ

Генерал Валерій Герасимов прийняв особисте командування «спеціальною військовою операцією» в Україні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

“Термін перебування Герасимова характеризується спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Вісімдесят днів по тому стає все більш очевидним, що цей проект провалився” – йдеться в повідомленні.

На кількох напрямках фронту на Донбасі російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч втрат, значною мірою змарнувавши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої «часткової мобілізації».

Після десяти років роботи в CGS існує реалістична можливість того, що Герасимов розсуває межі того, наскільки далеко політичне керівництво Росії терпітиме невдачі.


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