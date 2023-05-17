Спорт

З’явився ще один претендент на бій з Усиком

17 Травня 2023 15:11
15
читать на русском →
бокс

Супертяж Мартін Баколе готовий вже наступного поєдинку вийти на Олександра Усика в статусі обов’язкового претендента по лінії WBA, пише Sport.ua.

Раніше WBA заявила, що в тому випадку, якщо Даніель Дюбуа через травму не зможе влітку вийти в ринг проти Усика, наступним у черзі стоїть Деонтей Вайлдер.

Однак переговори з американцем можуть бути складними, і в цьому випадку з Усиком готовий битися другий номер рейтингу Баколе.

«Мартін готовий і на 100% погодиться битися з Усиком. Якщо Дюбуа не зможе, а з Вайлдером не домовляться, то Баколе вийде на цей бій», – заявив тренер боксера Біллі Нельсон.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Травня 2023 14:33
68

У Бахмуті “ворог дещо просувається” – Маляр
17 Травня 2023 15:45
1

NYT: Здобутки під Бахмутом викликають в України надії на перелом
17 Травня 2023 14:44
20

Bloomberg: “Зернова угода” буде продовжена
17 Травня 2023 11:54
82

43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ, що прокладає шлях до компенсацій
17 Травня 2023 10:12
141

СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери, які “засвітили” роботу ППО
Останні новини
усі новини

Думки

Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
усі думки