З’явився ще один претендент на бій з Усиком

Супертяж Мартін Баколе готовий вже наступного поєдинку вийти на Олександра Усика в статусі обов’язкового претендента по лінії WBA, пише Sport.ua.

Раніше WBA заявила, що в тому випадку, якщо Даніель Дюбуа через травму не зможе влітку вийти в ринг проти Усика, наступним у черзі стоїть Деонтей Вайлдер.

Однак переговори з американцем можуть бути складними, і в цьому випадку з Усиком готовий битися другий номер рейтингу Баколе.

«Мартін готовий і на 100% погодиться битися з Усиком. Якщо Дюбуа не зможе, а з Вайлдером не домовляться, то Баколе вийде на цей бій», – заявив тренер боксера Біллі Нельсон.