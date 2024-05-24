З’явилися фото наслідків удару по надгоризонтній РЛС “Воронеж-ДМ”

Опубліковані фото наслідків удару безпілотників по надгоризонтній РЛС “Воронеж-ДМ” біля населеного пункту Глубокий у Краснодарському краї.

На фото можна помітити дві пошкоджені будівлі на території військової в/ч 41003, де розташований 818 окремий радіотехнічний центр, повідомляє “Мілітарний”.

Пошкодження зазнали дві будівлі, а також антенні полотна з активними фазованими антенними решітками.

Пошкоджений радіолокаційний комплекс входить до складу єдиної системи протиракетної оборони РФ. Одна станція забезпечує дальність виявлення до 6000 км по горизонту та 7000 по вертикалі, при одночасному супроводженні до 500 цілей.

Радарна станція передусім забезпечує виявлення міжконтинентальних балістичних ракет, які здійснюють свій політ у ближньому космосі.