Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця — найбільша гуманітарна мережа у світі. У його складі — Міжнародний комітет Червоного Хреста та національні товариства у 192 країнах (зокрема в РФ), а також Міжнародна федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Документи із адміністрації президента РФ Володимира Путіна, що свідчать про зв’язки Російського Червоного Хреста із Кремлем, спочатку отримало естонське видання Delfi. Воно залучило до розслідування колег із The Guardian (Британія), VSquare та Frontstory.pl (Польща), Expressen (Швеція), Meduza й iStories (незалежні російські видання), Paper Trail Media, Der Spiegel та ZDF (Німеччина), Der Standard (Австрія) і Tamedia (Швейцарія).

Розслідувачі наголошують, що співробітники Російського Червоного Хреста (РЧХ) беруть участь у військовій підготовці дітей, повторюють кремлівські наративи про неможливість миру з «нацистами», а керівник філії пов’язаний з пропутінською організацією.

У документах із Кремля, які отримали журналісти Delfi та передали консорціуму видань, йдеться про плани Кремля. Зокрема, «замінити роботу міжнародного Червоного Хреста на окупованій Росією території в Україні, фінансуючи нові маріонеткові організації Червоного Хреста».

У відповідь на деякі зі звинувачень Міжнародна федерація Червоного Хреста (МФЧХ) заявила, що «ретельно вивчає претензії». Країни-донори вимагають вжити заходів щодо російського товариства. І у МФХЧ є такі повноваження. Федерація може вдаватися до дисциплінарних заходів, зупиняти членство національних осередків, що порушують принципи Червоного Хреста.

МФЧХ тісно співпрацює з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), діяльність якого зосереджена на зонах конфліктів, зокрема Україні. Представники Комітету розподіляють гуманітарну допомогу та мають дозвіл відвідувати військовополонених з обох боків.

Міжнародні організації мережі ЧХ фінансуються урядовими та благодійними донорами, часто співпрацюють із національними відділеннями Червоного Хреста. Останні ж взаємодіють з державними органами на місцях для розв’язання кризових питань. Усі представництва ЧХ зобов’язані дотримуватися принципів «нейтралітету, неупередженості та незалежності».

На думку естонських журналістів, дії російського Червоного Хреста суперечать цим поняттям. Так, у розслідуванні вони стверджують, що очільник РЧХ, 29-річний Павло Савчук, був членом центрального штабу «Всеросійського народного фронту» (ВНФ). Це суспільно-політичний рух, створений з ініціативи Володимира Путіна, володіє правами на товарний знак «Z» — символ російської агресії проти України.

Журналісти запитали про Савчука в МКЧХ. Там повідомили: «Наскільки нам відомо, він не вів активної діяльності у ВНФ з березня 2022 року і більше не є його членом». Але фотографія чоловіка, якого представляли як члена центрального штабу ВНФ, зникла з сайту організації лише минулого місяця. Журналісти-розслідувачі стверджують, що це сталося після того, як вони направили запит до МКЧХ.

Крім того, видання з’ясували, що в січні цього року Савчук підписав меморандум між ВНФ й «Артеком» — дитячим табором в анексованому РФ Криму. Останній — під західними санкціями через участь у «патріотичному перевихованні» викрадених з України дітей. А Держдепартамент США заявляв, що деякі неповнолітні, які опинилися в таборі, «не можуть повернутися до своїх родин».

«Савчук кинув слухавку, коли йому зателефонував журналіст із консорціуму і вимагав роз’яснень з цих питань. Направив усі питання до пресслужби РЧХ. Та заявила, що не може взаємодіяти з консорціумом, оскільки до його складу входять організації, які вважаються “небажаними” для російської влади», — йдеться в матеріалі.

Інші високопосадовці російської філії Червоного Хреста робили недвозначні заяви на підтримку війни, — стверджують журналісти. Наприклад, за кілька тижнів після російського повномасштабного вторгнення голова регіонального відділення РЧХ у Твері Ніколай Добилєв звинуватив українську армію в «пострілах у спину мирним жителям», а російських військових похвалив за «чесний бій».

«Як ми можемо говорити про мирні переговори, коли українські нацисти скоюють воєнні злочини?» — цитують слова Добилєва з інтерв’ю одному із місцевих ЗМІ.

Ще один регіональний представник РЧХ Валерій Бурковський із міста Орел саджав дерево на меморіальній акції, присвяченій загиблим під час «спеціальної воєнної операції» солдатам.

За даними журналістів, співробітники Російського Червоного хреста у фірмових жилетах міжнародного руху долучалися до заходів із військового вишколу російської молоді, де, зокрема, навчали поводитися зі зброєю восьмирічних дітей. Один із таких випадків, який описує видання, стався у ханти-мансійському таборі «Спецназ діти».

«Діти, яких на вході зустрічали озброєні люди, практикувалися у рукопашному бою, володінні ножем і стрільбі з автомата Калашникова. Співробітники РЧХ навчили дітей основ першої допомоги, а на фотографіях з табору зображені співробітники Червоного Хреста разом із дітьми у військовій формі», — зазначено в розслідуванні.

Подібний захід влаштувала організація «Бойове братство» в Москві в лютому. Там воєнні ветерани проводили військовий тренінг із одягненими в камуфляж неповнолітніми. На одній із фотографій діти позують зі співробітниками Червоного Хреста, а поруч — неповнолітні зі зброєю.

«Російський Червоний Хрест і Міжнародна федерація Червоного Хреста не відповіли на конкретні питання щодо зображень, але незабаром після журналістського запиту фотографію було видалено з сайту “Бойового братства”», — уточнюють розслідувачі.

Покликаючись на документи, які опинилися в руках журналістів, повідомляється про плани Кремля щодо фінансування нових відгалужень Російського Червоного Хреста на окупованій території України.

«Бюджет на 2024 рік становить 677 мільйонів рублів (приблизно 7,5 мільйонів доларів США. — Ред.), із яких 115 мільйонів рублів призначені для так званих “нових територій” — чотирьох українських областей, на які Путін претендував 2022 року. Робота РЧХ на окупованій території є порушенням міжнародного права та статуту Червоного Хреста», — наголошується в матеріалі.

У червні торік російське державне інформаційне агентство ТАСС опублікувало текст із заголовком, у якому йшлося про доправлення Російським Червоним Хрестом допомоги в окуповані райони на Сході України. Також агентство оприлюднило відеоролик, у якому Єкатеріна Сухачова називає себе «представницею РЧХ у Донецькій народній республіці» та радіє з приводу «гуманітарки».

«Заголовок ТАСС швидко змінили, щоб стверджувати, що допомога була від так званого “Донецького Червоного Хреста”. Пізніше у серпні російські юридичні документи показали, що Сухачова створила так званий Донецький Червоний Хрест як офіційну організацію, — з’ясували розслідувачі. — МКЧХ заявив, що співпрацює з цією групою, допомагаючи “фінансово, технічно або надаючи допомогу” вразливим людям у регіоні, але вважає її місцевою групою, а не офіційною організацією Червоного Хреста».

Торік Міжнародна федерація ЧХ призупинила діяльність Білоруського Червоного Хреста. Тоді його голова Дмитро Шевцов вихвалявся, як активно переправляє дітей із окупованих територій України до Білорусі. Шевцов усі звинувачення відкидав і заявляв, що українські діти прибувають до Білорусі лише, щоб «оздоровитися». У відставку йти відмовлявся.

«Вжити заходів проти Російського ЧХ було б складніше для міжнародного Червоного Хреста, адже це потенційно руйнує відносини з однією зі сторін у конфлікті (йдеться про російсько-українську війну). Ця організація зазвичай не так голосно заявляє про себе, як деякі інші спільноти, вважаючи, що тиха робота за лаштунками — найефективніший спосіб продовжувати свою діяльність», — зазначено в матеріалі.

Ймовірні дисциплінарні санкції проти російського товариства можливі лише після розслідування, проведеного комітетом із відповідності МФЧХ. Проте зазначається, що офіційне розслідування ще не розпочалося.

Міжнародна федерація Червоного Хреста заявила: «На цьому етапі ми збираємо інформацію. Це вимагає часу. Як тільки претензії будуть розглянуті, ухвалюватимемо рішення про подальші кроки».

Поки МФЧХ розбирається в ситуації, тиск на неї зростає. Міністерство закордонних справ Великої Британії як один із найбільших донорів заявляє, що чекає на результати розслідування оприлюднених фактів. Представник МЗС Швеції вимагає «повної ясності» та очікує на «швидкі заходи» від МФЧХ, як-от відсторонення від роботи або усунення з організації.

У письмовій відповіді одному з розлідувачів, шведській газеті Expressen, Російський Червоний Хрест повідомляє: «Російський Червоний Хрест не має угод про співробітництво з військово-патріотичними чи військовими організаціями; заходи, які проводять у дитячих таборах, повністю відповідають мандату Російського Червоного Хреста».