Звільнено заступника міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення

Кабінет Міністрів звільнив Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Половенко пробув на посаді менш як пів року — його призначили на початку грудня 2023 року.

Його завданням у команді Умєрова визначили питання тилового забезпечення. На посаді він мав розробляти та запроваджувати нові стандарти у системі продовольчого забезпечення, удосконалювати систему речового забезпечення, а також відповідати за вчасне та повне тилове забезпечення воїнів на фронті.